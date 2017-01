Colegiado esclarece tempo da denúncia

00:00 · 31.01.2017

O Colegiado de 1º Grau, no âmbito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que está à frente do processo que apura a Chacina de Messejana, enviou esclarecimentos à redação a respeito da matéria "TJ nega liberdade a 14 policiais", publicada na última quarta-feira (25).

Por meio da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), os magistrados que compõem o Colegiado explicam que "não levou mais de dois meses analisando o processo para concluir que os denunciados (policiais acusados de participar da chacina) deviam esperar o julgamento na prisão, como alguns podem entender ao ler a referida matéria".

Conforme a nota enviada pelo TJCE, os dois meses citados na matéria foi o tempo "necessário para a formação do Colegiado, seguindo todo o trâmite previsto em lei. Logo que foi publicado o edital de formação do Colegiado, os juízes receberam a denúncia e decretaram as prisões preventivas dos réus", esclareceu.