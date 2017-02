Cinco suspeitos de roubo são presos

00:00 · 03.02.2017

As ações consistiam em abordagens de policiais a ônibus, vans e táxis. O objetivo era trazer mais segurança para os passageiros ( Foto: José Leomar )

Cinco suspeitos presos e uma arma de fogo apreendida. Esse foi o resultado, no intervalo de 24 horas, da 'Operação Passageiro Seguro', deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na noite da última quarta-feira (1). Segundo a SSPDS, a ação ocorreu em bairros distintos de Fortaleza, com abordagens para inibir crimes em coletivos, vans e táxi. Cerca de 25 viaturas foram deslocadas para os bairros Henrique Jorge, João XXIII, Pici, Vila União e Parreão. As abordagens foram acompanhadas pelo secretário da SSPDS, André Costa.

Durante as ações, a Polícia prendeu Francisco Cleyton da Silva, de 28 anos, no bairro Pici. Ele já responde por homicídio, roubo, posse ilegal de arma de fogo e estava com mandado de prisão em aberto por ser foragido da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Polícia capturou também um adolescente e prendeu um adulto suspeitos de roubarem os passageiros de um coletivo, na Avenida Senador Fernandes Távora, no bairro Henrique Jorge. Os agentes de segurança recuperaram nove aparelhos celulares e também relógios. Alem disso, foi apreendida uma faca, que foi utilizada pela dupla.

Na manhã de ontem, PMs abordaram um coletivo na Rua José Mendonça, no bairro Conjunto Ceará. Após busca pessoal aos passageiros do ônibus, a Polícia prendeu Francisco Gabriel de Moura da Silva,22; e Edweny Melo da Silva, 28. Um revólver estava com os suspeitos.