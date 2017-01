Cinco suspeitos capturados e um morto em ação policial

00:00 · 21.01.2017

Policiais militares apreenderam armas de fogo, drogas, balanças de precisão e dinheiro no ponto de vendas da quadrilha, no bairro Nossa Senhora de Lurdes.

Uma operação do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará, no município de Aracati, resultou na prisão de quatro homens, na apreensão de um adolescente e na morte de outro jovem suspeitos de tráfico de drogas.

A Polícia desarticulou o ponto de venda de entorpecentes, localizado na Rua Antônio Calixto número 1630, no bairro Nossa Senhora de Lurdes, a partir denúncias anônimas feitas pela população para o telefone 190, segundo o comandante do Cotar, major Alexandre Rodrigues.

Quando a composição policial chegou ao local, por volta de 10h da última sexta-feira (20), dois homens tentaram fugir. De acordo com o major Rodrigues, um adolescente subiu no telhado de uma casa e apontou uma arma de fogo para um policial, sendo alvejado por outro PM antes que efetuasse o disparo. O suspeito chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

O Cotar perseguiu o outro suspeito e invadiu a residência, efetuando a prisão de Francisco Edson Santos de Lima, 24, Iury Lima da Silva, 19,Anderson Rodrigues de Freitas, 20, e Erlan Paula da Silva, 23, além da apreensão de um jovem de 17 anos.

Com o bando, a PM apreendeu dois revólveres calibres 32 e 38, 152g de crack, 96g de cocaína, três balanças de precisão, 10 celulares e quase R$ 300.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia Municipal de Beberibe. A quadrilha irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.