Cinco presos por roubo de veículos

01:00 · 12.10.2017

De acordo com a Polícia, o grupo roubava veículos 4x4 que estavam em movimento nas rodovias daquela região com armamentos de grosso calibre

Cinco homens que seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos pela Polícia Militar, em Beberibe. Os suspeitos teriam se envolvido em três assaltos a veículos no mesmo dia. Francisco Higor da Costa Urquiza de Sousa, 20 anos, Francisco Wellineton Mendes da Silva, 22, Diego Rodrigues dos Santos, 20, Igor Mendonça Nogueira, 21, além de um adolescente de 14 anos, foram autuados em flagrante por roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Segundo informações do capitão PM Veiga, a primeira ação realizada pelo bando aconteceu por volta de 9h, na localidade de Capim da Roça, em Cascavel, quando um automóvel Fiat Uno, de cor branca, foi tomado de assalto. De posse do veículo, o grupo seguiu para o Centro do Município, onde roubou uma caminhonete Toyota Hilux. Às 15h, depois de abandonar o segundo carro, os suspeitos levaram uma outra Hilux branca, na altura do KM-90 da CE-040.

"Acreditamos que os ocupantes do Fiat Uno tenham dado apoio aos demais assaltos. Eles roubavam veículos 4x4 que estavam em movimento nas rodovias daquela região com armamentos de grosso calibre", detalhou capitão Veiga.

Caponga

Os policiais conseguiram localizar e prender os suspeitos na entrada da Praia da Caponga, próximo a um loteamento. Com eles, foram encontrados um simulacro de pistola calibre Ponto 40 e uma espingarda de fabricação caseira Ponto 44. De acordo com a Polícia Militar, todos os integrantes do grupo residiam em Fortaleza. Os veículos roubados pela quadrilha foram entregues às vítimas, sendo uma delas, filho de um ex-deputado.