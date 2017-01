Cinco presos e 103 quilos de maconha são apreendidos

00:00 · 17.01.2017

Delegados Patrícia Bezerra e Sérgio Pereira, da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), deram detalhes das operações policiais ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Cinco pessoas foram presas, entre elas um estudante de Direito, e 103 quilos de maconha foram apreendidos em três operações realizadas pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), na última semana. Os detalhes das ações policiais foram divulgados, ontem, em entrevista coletiva na sede da DCTD.

A delegada Patrícia Bezerra informou que as prisões ocorreram após apurações anteriores da Especializada que resultaram na prisão de um traficante de drogas sintéticas. O homem capturado, conforme a delegada, continuou a vender drogas mesmo estando em um presídio da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Conseguimos localizar o Antônio Teles de Sousa Cruz, de 27 anos, que era o responsável por guardar a droga para o traficante que está preso. Ele foi monitorado por alguns dias. As informações repassadas pelo nosso Departamento de Inteligência apontavam que ele havia recebido grande quantidade de droga e iria fazer a entrega na área do Tancredo Neves", disse a delegada. No último dia 10, as equipes da DCTD foram para o endereço de Antônio Teles e, quando ele estava num veículo com uma mulher, identificada como Débora Rafaela Lima Mourão, os policiais fizeram a abordagem.

Flagrante

No carro, os inspetores encontraram 5 quilos de maconha. "O infrator confessou e tentou tirar a esposa do flagrante. Disse ainda que a droga era só dele e que tinha mais em casa. Na residência dele, os policiais encontraram 40kg espalhados nos mais diversos locais, até na geladeira tinha maconha. Encontraram também munições de calibre Ponto 40 e 12. Os dois foram autuados por tráfico e associação para o tráfico", explicou Patrícia Bezerra.

O diretor da DCTD, delegado Sérgio Pereira, revelou que outra duas equipes foram divididas para dois bairros da Capital, no dia 12. Nas proximidades do bairro Mondubim, os policiais visualizaram um veículo na porta de uma casa entregando sacas de drogas. "Pareciam cestas básicas, mas quando houve a abordagem, eles tentaram fugir. Os dois, motorista do veículo e o homem que recebeu a droga, identificados como Raimundo Nonato Façanha da Costa,35; e Luiz Vieira da Silva Filho, 38, foram presos.

Já no bairro Antônio Bezerra, Na Rua Capitão Brasil, o estudante de Direito Lauro Chagas de Oliveira Neto, de 22 anos, o 'Laurinho', sem antecedentes criminais foi detido. Na casa dele, os policiais encontraram pouco mais de um quilo de maconha. "A investigação aponta, com 100% de certeza, que ele era traficante e movimentava uma quantidade de droga pequena, mas com bastante frequência".