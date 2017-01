Ceará registra 129,2 mil roubos e furtos em 2016

00:00 · 11.01.2017

Entre os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) estão os roubos de carga e de veículos, investigados por uma Delegacia Especializada ( FOTO: CID BARBOSA )

O número de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), isto é, todos os tipos de roubos (exceto latrocínio), no Ceará, em 2016, atingiu a maior marca desde 2013, quando a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) começou a contabilizar os casos em CVPs. Somente no ano passado, os registros de roubos chegaram a 72.661, o que representou um aumento de 19% em relação a 2015, quando foram notificados 60.964 casos. O número de furtos foi de 56.553, aumento de 3,88% em relação a 2015. Juntando CVPs e furtos, o aumento no ano passado foi de 11,9% .

A média de registros diários de roubos, em 2016, foi de 199 por dia. Conforme o balanço da SSPDS, no último mês de dezembro, o horário de 18h às 23h59 foi o preferido por assaltantes para cometer delitos, além disso, o dia com mais registros de roubos foi a sexta-feira.

Fortaleza ainda concentra o maior número de casos. No último ano, a capital teve 43.370 CVPs, o que representa 59,6% do total desse tipo de crime no Estado. Já em 2015, a cidade teve 37.417 registros.

A Área Integrada de Segurança I (AIS I), onde estão localizados bairros como, Vila Velha, Barra do Ceará, Centro e Parquelândia, foi a região com mais roubos em 2016: 11.776.

Os registros de furtos, que são ações de apropriação de objetos alheios sem violência, também cresceram em 2016. Foram registrados 56.553 casos contra 54.440 de 2015, o que representa aumento de 3,88%.

Novo secretário

No discurso de posse na última semana, o novo secretário de Segurança André Costa ressaltou que, após as reuniões de transição, já tem um panorama de como recebe a SSPDS. "Gostei de ver que a política de segurança no Ceará é uma ação de Estado, não de Governo. Podem ter certeza de que vou dar o melhor de mim e aplicar minha experiência para que a segurança do Estado siga avançando", afirmou.

O novo secretário disse ainda que a redução no número de homicídios permanece como uma das metas da Pasta, porém haverá um foco para os CVPs. Segundo Costa, são os roubos que acentuam a sensação de insegurança e fazem com que as pessoas tenham medo de sair de casa.

O novo secretário revelou que o combate a esses crimes será feito com análises estatísticas e reuniões diárias com os comandantes das Corporações, para que as ações sejam direcionadas para áreas mais problemáticas. André Costa lembrou que os roubos, por exemplo, são dinâmicos e que este é um dos fatores que exigem que os acompanhamentos sejam assíduos.

Em nota, a SSPDS afirmou que "está sendo finalizado um plano de combate aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), com novas estratégias, que será implantado neste ano de 2017". Conforme a Pasta, o secretário André Costa se reunirá com membros da Comissão de Coordenação de Metas do Programa Em Defesa da Vida para estabelecer as metas para 2017. "Nelas, será dada ênfase à redução do CVP, buscando melhorar a sensação de segurança da população, sem, no entanto, deixar de combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)", salientou.

A Pasta informou, ainda, que o aumento nos números de registros de CVPs e furtos se dá também pelos esforços para que a população registre boletins de ocorrência (B.Os.) e que a subnotificação desses tipos de crimes diminua.