CE receberá R$ 52 mi para presídios

00:00 · 19.01.2017

A liberação da verba ocorreu após reunião entre o Departamento Penitenciário Nacional e secretários da Justiça de todo o País ( FOTO: ISAAC AMORIM/MJC/DIVULGAÇÃO )

Após reunião entre o Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ) e secretários da Justiça de todo o País, o Estado do Ceará conseguiu garantir R$ 8,49 milhões a serem investidos no aparelhamento de suas unidades prisionais. O valor se soma aos R$ 44 milhões - anunciados pelo Ministério da Justiça e Cidadania no início deste mês - já assegurados pelo Estado, totalizando R$ 52,49 milhões.

A secretária da Justiça e Cidadania do Estado, Socorro França, e o adjunto da pasta, Sandro Camilo, participaram de reuniões nesta terça (17) e quarta-feira (18), em Brasília, para discutir o Sistema Penitenciário nacional. Na terça (17), a reunião entre secretários contou com a presença do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O Ceará deve começar a receber o repasse quando o Fundo Penitenciário do Estado for criado. O projeto de lei que cria o fundo aguarda o retorno da Assembleia Legislativa para ser encaminhado à Casa para análise e votação e, em seguida, sanção do governador Camilo Santana.

Socorro França assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) no último dia 11. A procuradora iniciou os trabalhos no lugar do advogado Hélio Leitão, logo após a chacina em presídios do Amazonas e Roraima com mais de 90 mortes em decorrência da guerra entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC), Família do Norte (FDN) e grupos regionais ligados aos dois grupos.

Na semana seguinte, novo massacre no Rio Grande do Norte, com 26 detentos assassinados. No Ceará, três internos da Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) IV foram executados nos mesmos moldes dos outros estados. Um dos presos teve a cabeça, olhos e dentes arrancados pelos rivais.

No último fim de semana, um áudio atribuído a facção criminosa PCC e gravado na CPPL III, foi divulgado nas redes sociais. Na gravação, dois detentos que afirmavam ser da sintonia (liderança) do PCC no Ceará, comemoravam mortes de inimigos e diziam que a guerra nas ruas e nos presídios não acabou.