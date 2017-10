Casal preso com droga e dinamites

01:00 · 10.10.2017

Em diligências no bairro Vicente Pinzón, a Força Tática da Polícia Militar encontrou, ontem, três quilos de emulsões explosivas, cocaína, uma balança e um capacete de uso militar. Um casal apontado como dono dos materiais foi preso no local e levado para o 9ºDP (Vicente Pinzón).

Beatriz Rodrigues Barbosa e Jaisson da Silva Oliveira são suspeitos de guardar as bananas de dinamite dentro de uma residência, localizada na Avenida Areia Branca. Conforme a PM, patrulhas já estavam checando uma movimentação suspeita na casa. Oliveira foi abordado quando se aproximou do local.

Por volta das 10h30, a Polícia descobriu que havia dentro da residência explosivos prontos para serem detonados. De acordo com moradores do entorno, ainda pela manhã, a via foi interditada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para desativar e fazer o recolhimento adequado das emulsões. Um explosivista do Gate disse que o material é semelhante ao utilizado em ataques a banco e que, caso tivessem sido detonados dentro da residência, atingiriam até um raio de 100 metros do local.

Desvios

Funcionários do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que estavam nos arredores da casa, contaram que durante a interdição, os coletivos tiveram de fazer desvios e alterar o trajeto das linhas que transitam pelo local.

Um morador do bairro, que optou por não se identificar, contou que os momentos foram de tensão até que a equipe especializada conseguisse desativar as dinamites. "Quando disseram o que tinha lá dentro, fiquei pensando em tudo que podia atingir. Três viaturas ficaram espalhadas interditando para que ninguém se aproximasse", disse.

Comerciantes do entorno contaram nunca ter visto os suspeitos pelas redondezas. De acordo com alguns moradores, a casa parecia estar abandonada.

O casal foi encaminhado ao 9ºDP onde foi autuado em flagrante. A Polícia Civil afirmou estar em investigação para saber se há mais envolvidos.