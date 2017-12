Casal membro do PCC é localizado em Santa Quitéria

01:00 · 20.12.2017

O material encontrado na residência onde o casal estava foi apreendido e entregue à Polícia Civil ( FOTO: VC REPÓRTER )

Dois integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos pela Polícia Militar, em uma residência equipada com um circuito de câmeras externas, no Município de Santa Quitéria (a cerca de 221Km de Fortaleza). A captura do casal aconteceu, na última segunda-feira (18), conforme informações de uma fonte do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão de Choque.

A 3ª Cia do 7º BPM (Santa Quitéria) e o Cotar foram acionados para a casa, localizada na Rua Amazonas, no bairro Pereiro, com a informação de que o chefe do tráfico de drogas na região estava no local. Entretanto, na abordagem policial, o homem conhecido apenas como 'Tomé' conseguiu fugir pelo telhado do imóvel. Em seguida, correu em direção a um matagal próximo e não foi mais localizado pelos militares.

Dois comparsas de 'Tomé', identificados como Tiago Rodrigues Pereira, o 'Coruja', 18; e Maria Raniele Marques Lima, 18, foram presos em flagrante, na posse de dois revólveres, sendo um calibre 38 e outro calibre 32; munições para as duas armas; pequenas quantidades de cocaína, maconha e crack já divididas em pequenas porções e embaladas para a venda; uma balança de precisão; quase R$ 1 mil em espécie; e quatro relógios.

Autuados

Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Santa Quitéria, onde a dupla foi ouvida e um auto de prisão em flagrante foi lavrado.

Segundo a fonte do Cotar, já havia informes anteriores que o casal era membro do PCC. O que chamou a atenção dos militares na operação foi o circuito externo de câmeras de monitoramento, que estava instalado ao redor da residência. A tecnologia era utilizada para auxiliar nas movimentações do tráfico de drogas e para identificar a presença de inimigos, o que pode ter contribuído para a fuga de 'Tomé'.