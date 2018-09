Casal é procurado por matar motorista

01:00 · 20.09.2018

Os dois veículos seguiam pela Avenida Filomeno Gomes, quando a mulher que estava na garupa sacou uma pistola Ponto 40 e efetuou os tiros ( Foto: Messias Borges )

Uma discussão de trânsito terminou no assassinato de um motorista do aplicativo Uber, em uma avenida movimentada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na manhã de ontem. Um casal que trafegava em uma motocicleta é suspeito de cometer o crime e está sendo procurado pelas Forças de Segurança do Estado.

Walter Gomes de Azevedo, de 38 anos, sem passagens pela Polícia, foi alvejado com um tiro fatal e morreu no local. A cápsula calibre Ponto 40 entrou e saiu pelo braço esquerdo da vítima e penetrou também no peito, atingindo o coração. Outros três tiros foram disparados contra o automóvel, mas não atingiram o homem. Não havia passageiro dentro do carro.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência e preferiram não se identificar, o veículo Chevrolet Onix (placas ORP-3367) dirigido pela vítima teve uma pequena colisão com a motocicleta dos assassinos, na Avenida Leste-Oeste. Os dois veículos seguiram pela Avenida Filomeno Gomes, quando a mulher que estava na garupa sacou uma pistola Ponto 40 e efetuou os tiros contra o desafeto, em frente a um centro comercial.

Após o crime, o casal fugiu em alta velocidade. Um flanelinha que trabalha na região ouviu os disparos e, quando olhou para o local, já viu a fuga dos assassinos. "Todo mundo se assustou. Aqui é uma região calma, tem segurança direto, o pessoal não tá acostumado com isso", relatou, sem querer se identificar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar realizou buscas aos suspeitos durante o dia de ontem e acrescentou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Aplicativo

A reportagem apurou que o motorista dirigia trabalho e estava com o aplicativo da Uber aberto, durante o crime. A empresa afirmou, em nota, que está triste com o fato, se solidariza com a família da vítima e está à disposição da Polícia.