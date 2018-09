Carro-forte tem dinheiro roubado

01:00 · 20.09.2018

A quadrilha teria rendido os vigilantes que estavam no carro-forte, explodido o veículo e fugido com o dinheiro

Um carro-forte foi explodido e teve o dinheiro roubado, na CE-282, em Saboeiro (a cerca de 450 km de distância de Fortaleza), na tarde de ontem. A ação criminosa está sendo investigada pelas delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e Municipal de Saboeiro, da Polícia Civil.

O roubo ocorreu por volta de 13h, na localidade de Vila Felipe, próximo ao Município de Jucás. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a quadrilha, composta por aproximadamente 10 homens, teria rendido os vigilantes que estavam no carro-forte e, na sequência, explodido o veículo. Em seguida, o bando fugiu com o dinheiro - o valor não foi divulgado.

Os criminosos estariam em dois veículos, sendo um deles Chevrolet Onix. De acordo com informações do 10º Batalhão de Polícia Militar, não houve feridos na ação criminosa.

Equipes da PM de Saboeiro e de municípios vizinhos foram até o local para proteger a cena do crime e iniciar as diligências em busca dos assaltantes. A SSPDS informou que batalhões especiais da PM também foram deslocados para a ocorrência. Ninguém foi preso pelo crime, até o fechamento desta edição.

Ataques

Com o crime ocorrido em Saboeiro, chegou a 34 o número de ataques a instituições financeiras (carros-fortes ou agências bancárias), registrados no Ceará, em 2018. Esta foi a terceira ocorrência no mês de setembro. As outras ações criminosas se deram em Guaraciaba do Norte, no último dia 5; e no Eusébio, no dia 19.