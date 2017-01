Carro de luxo retido em Canindé tem mais de R$ 6 mil em débitos

23:27 · 16.01.2017 / atualizado às 23:44

Foi retido em Canindé, na tarde desta segunda-feira (16), um carro com 57 multas e 3 restrições. O veículo BMW 320i de cor prata, com placas de Canindé/CE foi apeendido no km 315 da BR-020. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro de luxo tinha um total de débitos no valor de R$ 6.628,39. Deste montante, R$ 6.427,23 são referentes a multas.

No entanto não foi por conta das multas que o veículo foi apreendido. A assessoria da PRF informa que o carro foi retido por medida administrativa nos termos do artigo 230, V do Código de Trânsito Brasileiro: "Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado".