Carga da SMS é recuperada pela Polícia Civil

01:00 · 11.10.2017

Wellington Rocha já respondia por estupro de vulnerável, porte ilegal de arma e furto qualificado

Um suspeito de comercializar cargas roubadas, em Fortaleza e Região Metropolitana, foi detido, na última quinta-feira (5), por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). Capturado na própria casa, no Barroso, Wellington Rocha Marques da Nóbrega, 28, liderava uma quadrilha que tinha como principal atividade o roubo de mercadorias em rodovias. Dentre os materiais tomados de assalto, constam equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza.

De acordo com o delegado titular da DRFVC, Diego Barreto, os policiais chegaram ao nome de Wellington Rocha após levantamentos sobre ocorrências envolvendo roubos de cargas no Ceará, entre janeiro e setembro deste ano. Pelo menos em três das ações registradas, o suspeito teria sido o mentor intelectual, acompanhado de dois comparsas já identificados. Um deles se apresentou à Delegacia e o outro segue foragido.

São atribuídos a Wellington Rocha o roubo a uma carga de medicamentos avaliada em R$ 122 mil, além de cadeiras de rodas, em setembro último. Já no mês de outubro, o bando liderado pelo suspeito havia interceptado um veículo que transportava materiais diversos, como bombas de água, tecidos, plásticos e alumínios, no Município de Umirim. A mercadoria foi avaliada em R$ 200 mil. Em setembro, conforme Diego Barreto, o trio roubou uma carga do confecção, entre São Gonçalo do Amarante e Paraipaba. "Os motoristas foram rendidos. Eles apontaram armas e ameaçaram atirar".

Captura

Durante a prisão de Wellington Nóbrega, os policiais foram informados pelo próprio acusado que as mercadorias roubadas eram armazenadas em um segundo endereço, no Distrito de Tapera, em Aquiraz. "Além de assaltar e negociar a venda dos produtos, ele pagava aos moradores para guardar o material roubado. Eles tinham conhecimento de que a carga era de origem ilícita, mas não sabiam dar detalhes das ações", pontuou Diego Barreto.

No local, a Polícia conseguiu recuperar equipamentos roubados da Secretaria Municipal de Saúde. Foram encontradas 23 cadeiras de rodas, aparelhos de ar-condicionado e 63 caixas de medicamentos, que fariam parte da carga roubada. Ainda no imóvel, estavam dois automóveis usados durante os assaltos, além de pneus, materiais de alumínio, roupas e livros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rocha já respondia por estupro de vulnerável, porte ilegal de arma e furto qualificado, foi autuado por receptação.

(Colaborou Felipe Mesquita)