Carga avaliada em mais de R$ 150 mil é recuperada

00:00 · 31.01.2017

Uma carga de alimentos roubada, na última sexta-feira (27), no bairro Barroso, foi recuperada pela Polícia Civil no dia seguinte à ação criminosa. Um homem suspeito de ter envolvimento no caso foi preso. A mercadoria subtraída estava avaliada em mais de R$ 150 mil e foi encontrada em um galpão situado, no bairro Messejana. A investida policial é resultado de investigações de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

As apurações sobre o crime começaram após o motorista do caminhão que transportava os alimentos ir à DRFVC, acompanhado do seu ajudante, para registrar Boletim de Ocorrência (B.O.). Segundo o condutor, ambos haviam sido feitos reféns pelos assaltantes. Com ajuda dos investigadores, eles refizeram o trajeto percorrido enquanto estavam em poder dos criminosos.

Durante as diligências, a Polícia encontrou a carga em um galpão localizado no cruzamento das Ruas Nonato da Silva e Nova Portuguesa, na Comunidade Cidade de Deus II, em Messejana. A casa onde as vítimas permaneceram na mira dos assaltantes foi encontrada e um dos suspeito foi preso lá.

O suspeito capturado, que não tem antecedentes criminais foi identificado como Alexandre Tavares da Silva, 19. Ele foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos homens que estavam armados no cativeiro. Alexandre Silva foi encaminhado à DRFVC e autuado em flagrante por roubo com emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, associação criminosa e também na Lei das Organizações Criminosas.

As investigações sobre o caso continuam para capturar outros envolvidos. Dois deles já foram identificados: Davi Tavares da Silva (irmão de Alexandre), 26; e Magdiel Pereira Batista, 21.