Capital melhora no ranking das cidades mais violentas

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:13

Fortaleza caiu no ranking de cidades mais cidades mais violentas do Brasil, alcançando a 12ª colocação, de acordo com levantamento realizado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. Além disso, foi considerada ainda a 35ª em todo o mundo. Em 2014, estudo da mesma organização apontava a capital cearense como a 7ª mais violenta do mundo e 2ª do Brasil.

Apesar do resultado exposto pela ONG, referentes a todo o ano de 2016, o número de homicídios no último mês de março teve um aumento de 52,5% em relação a igual período do ano anterior, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), sendo considerado o mês mais violento de 2017 até agora.

A ONG mexicana elabora o ranking comparando o número de homicídios no ano em proporção à população da cidade. De acordo com os cálculos, Fortaleza obteve um índice 44,98 homicídios para cada 100 mil habitantes. Outros 19 municípios brasileiros entraram no rol das 50 cidades mais violentas do mundo, cujo topo é ocupado por Caracas, na Venezuela, com índice de 130,35 homicídios a cada 100 mil habitantes.

2107 em alta

Diferente do que ocorreu, em 2016, o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - cresceu no Ceará, no mês de março. Em todo o Estado, 358 pessoas foram executadas neste período, o que fez o número crescer em 13,3% comparado a igual período de 2016.

Com 154 CVLIs em 31 dias, a Capital lidera como a região com o maior índice de violência. Quando comparado o mês de março de 2017 com igual período do ano anterior, os números em Fortaleza tem um salto de 52,5%, onde já foram registrados 367 assassinatos neste ano. No Estado, são 976 ocorrências.

Conforme levantamento da SSPDS, a Região Metropolitana se destaca positivamente apresentando redução no total de crimes. Em março deste ano houve 80 crimes desta tipologia na RMF, contra 86 em igual período do ano passado, o que resultou em uma redução de 7%.

O governador Camilo Santana destacou, ontem, em entrevista coletiva, que a avaliação inicial é que o aumento de 13,3% a nível estadual nas mortes violentas é resultado de operações feitas pela Polícia, que agora ocupa territórios que antes não eram conquistados. Para o gestor, há uma intensificação nas ações em áreas críticas. "Vamos nos reunir e fazer uma avaliação mais detalhadas sobre o que está acontecendo em Fortaleza. Nesses primeiros seis dias de abril já melhorou e esperamos que possamos recuperar esse aumento. Vamos ocupar com a Polícia qualquer área do Ceará e isso tem reflexo do outro lado. É uma disputa", disse o governador.

A Secretaria também apresentou um balanço do número de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) no Estado e furtos. Comparando março de 2016 com março de 2017, no Ceará, houve redução de 8,9% no número de furtos.