Caminhoneiros são alvo de investigação

01:00 · 18.07.2018

Dois mandados judiciais foram cumpridos, ontem, pela Polícia Federal (PF), em Sobral, durante a deflagração da 'Operação Transbordo'. O objetivo da ofensiva era desarticular uma organização criminosa, que atuava no furto e na receptação de cargas e caminhões. A operação foi deflagrada pela Superintendência da PF em Alagoas, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em seis estados: Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco.

A investigação levantou que a quadrilha causou um prejuízo superior a R$ 8,6 milhões. Ao todo, a 17ª Vara Criminal de Maceió (AL) expediu 173 mandados judiciais, dos quais 106 mandados eram de busca e apreensão, 64 mandados de prisão e três mandados de interdição de empresas envolvidas na receptação de mercadorias.

No Ceará, um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos em Sobral. De acordo com a Superintendência da PF em Alagoas, o esquema criminoso ocorria nas Regiões Nordeste e Sudeste e se dava por falsas comunicações de crimes de roubo, adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos.

A organização contava com a participação de motoristas de caminhões, que simulavam terem sido sequestrados por assaltantes, enquanto outros criminosos desativavam os dispositivos de segurança do veículo o e a carga era subtraída. Depois, o motorista comparecia a uma delegacia para fazer a queixa falsa.

Empresas estariam envolvidas com a teia criminosa e recebiam as mercadorias. A reportagem entrou em contato com a Superintendência da Polícia Federal no Ceará, através da assessoria de comunicação, que disse não ter mais informações sobre as diligências.