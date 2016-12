Camilo Santana revela mudança no comando da SSPDS

00:00 · 28.12.2016

Em coletiva de imprensa, durante solenidade de promoção de militares, o governador fez elogios aos resultados obtidos na Segurança ( FOTO: NAH JEREISSATI )

O governador Camilo Santana anunciou, em entrevista ao Diário do Nordeste, na manhã de ontem, que o comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) será modificado até o fim desta semana, mas não divulgou o nome do futuro secretário. Essa é a primeira grande alteração que o Governo planeja para o biênio final da gestão. O governador disse que embora os índices de aproveitamento do trabalho da Pasta estejam bem melhores que os dos anos anteriores, mas ainda são inferiores ao que ele projetou.

Em coletiva de imprensa durante solenidade de promoção de militares, no Centro de Eventos do Ceará (CEC), ontem, Camilo Santana revelou ainda que o novo vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, terá um papel importante na atuação da SSPDS, na Capital e pode vir a influenciar nos rumos da Pasta. "Com a reeleição do prefeito Roberto Cláudio e com o vice-prefeito Moroni, que é uma pessoa que tem um olhar e uma experiência na área de segurança, nós vamos traçar estratégias importantes para garantir mais tranquilidade para o povo fortalezense", afirmou o governador.

Secretário

O atual titular da Pasta, o delegado federal Delci Teixeira, não se encontra mais no Ceará, pois está de recesso e decidiu viajar, mas voltaria na próxima semana para continuar os trabalhos à frente da SSPDS. Delci assumiu a Secretaria em 1º de janeiro de 2015, no início da gestão do governador Camilo Santana, e chegou prometendo maior diálogo e foco na redução do número de homicídios no Estado.

Em números absolutos, o objetivo traçado por Delci Teixeira foi alcançado. No acumulado deste ano de 2016, de janeiro a novembro, o Estado registrou 3.087 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - que se baseiam principalmente nos homicídios - contra 3.660 mortes em igual período de 2015, o que representa uma queda de 15,7% no índice. A meta de redução estipulada pelo Programa Em Defesa da Vida é de 6%.

Elogios

Camilo Santana elogiou os resultados da gestão atual da Segurança Pública, apesar da mudança iminente no comando. "Em 2015 e 2016, nós fizemos dois concursos, para Polícia Civil, com 700 vagas, e Militar, com 4.200. Nós implementamos, em quase todas as regiões do Estado, o Batalhão do Raio, levando a segurança para o Interior do Estado. Também implementamos duas bases novas do Ciopaer, com helicóptero 24h para atendimento mais rápido, na Região Norte e na Região Sul, e pretendemos implementar uma base na Região Central. Estamos criando e aumentando as delegacias 24h. E o que é mais importante nisso: depois de 17 anos, conseguimos reduzir em 9,5% o número de homicídios em 2015, e esse ano a tendência é que também vamos reduzir", listou o governador.

Na cerimônia, a SSPDS foi representada pelo secretário adjunto, coronel Lauro Carlos de Araújo Prado, que também exaltou o trabalho das forças de segurança estaduais durante este ano. "O ano foi positivo. Temos a redução do índice de CVLIs, mas ainda não está da forma como queremos. Nós conseguimos uma maior integração entre as forças policiais".