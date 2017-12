Camilo diz que não aceitará criminosos

00:00 · 15.12.2017 / atualizado às 08:07

O governador do Estado, Camilo Santana, afirmou que não aceitará que servidores públicos cometam crimes e sejam envolvidos com ilicitudes, em sua gestão. A declaração foi feita durante a solenidade de sanção da Lei de Segurança Bancária, ontem.

Além dos quatro policiais investigados na Operação 'Saratoga', a Polícia cearense teve a imagem abalada recentemente pelo afastamento de 16 policiais civis da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).

"Todos devem estar sujeitos a investigações, independentemente de quem seja. Então, é claro que quem julga é a Justiça. Mas acho que é importante para dar transparência. No meu governo, jamais aceitarei qualquer envolvimento de servidor com coisa errada. Acho que o trabalho é feito com muita seriedade e responsabilidade", afirmou Camilo Santana.

O governador enfatizou que ainda se trata de uma investigação e, se o crime for comprovado, os suspeitos devem ser punidos. "Todos serão punidos administrativamente pelo Governo, caso sejam comprovadas as suas participações, como também serão julgados pela Justiça, que tem esse papel, caso cometam qualquer crime, qualquer ilícito", completou.

Ontem, durante coletiva acerca da operação Saratoga. O titular da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, lembrou que uma das fortes características do crime organizado é buscar corromper servidores públicos. Conforme o secretário, os criminosos têm capacidade para atuar além das células que envolvem a Polícia.

Corromper

"Eles entram no poder público e buscam corromper os servidores. Isso diferencia a facção de uma quadrilha ou um outro bando", disse André Costa. O titular da Pasta também ressalta que todos os policiais tidos como suspeitos nas operações das últimas semanas ainda não foram, sequer, julgados.

"Nós confiamos no trabalho do Ministério Público. Se comprovada a participação, não vamos querer esse servidor trabalhando junto ao Governo do Ceará", acrescentou André Costa.