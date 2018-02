Camilo diz que força-tarefa fará 'diagnóstico' do crime

00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 01:20

A força-tarefa enviada pelo presidente Michel Temer, composta por 26 homens da Polícia Federal (PF) e 10 da Força Nacional de Segurança Pública, tem o objetivo de apenas fazer um "diagnóstico" do crime organizado no Ceará, para depois o Estado conseguir reprimí-lo, segundo o governador Camilo Santana.

"O que pedimos foi uma ajuda no sentido de Inteligência no Estado do Ceará. É preciso ter informações do Ceará, mas também de fora. Eles mandaram esse efetivo inicial, que vai fazer um diagnóstico, um planejamento, junto às forças de Segurança do Ceará. A partir daí, vai ser definido o que é necessário fazer para reprimir, de forma efetiva o crime organizado", afirmou o governador, ontem, durante a divulgação do Plano de Saúde do Projeto Juntos por Fortaleza, no Palácio da Abolição.

Camilo Santana disse estar satisfeito com os últimos investimentos do Governo Federal na área da Segurança Pública. No último fim de semana, foi anunciada a criação de um Ministério próprio para o assunto, o envio de uma força-tarefa para o Ceará e uma intervenção Militar na Pasta de Segurança do Rio de Janeiro.

"Tudo que eu venho colocando parece que abriu os olhos do Governo Federal. Essa é uma questão nacional, constitucional. Estamos vivendo no Brasil um momento do tráfico de drogas e das facções criminosas, que começaram no Rio de Janeiro e em São Paulo, e se instalaram em todo o País. E haveria a necessidade de o Governo Federal assumir o seu papel", enfatizou Santana.

O governador generalizou a crise da Segurança Pública, como um "problema nacional", e amenizou a situação do Ceará. O discurso contrasta com as declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e do atual secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o almirante da Marinha do Brasil, Alexandre Motta, que foi enviado ao Ceará, para coordenar a força-tarefa federal.

Jardim afirmou que "o Ceará é para o crime organizado, o centro geográfico. Quem conquistar o Estado, conquista o Nordeste". Já Motta definiu o problema da Segurança Pública no Ceará como "prioritário". "Eu considero o problema do Estado do Ceará realmente prioritário dentro desta situação. Houve um pedido formal feito ao Governo Federal para atuar na parte de investigação e de Inteligência", afirmou.

Segundo Camilo Santana, o Estado não tem medido esforços para investir na Pasta. "Desafio um Estado brasileiro que tenha investido em Segurança Pública mais que o Ceará nesses três anos, mesmo com toda a crise que o País tem vivido. Eu vou completar quase nove mil policiais contratados. Equipamentos, viatura, Inteligência. É um problema sério, grave, que nós estamos agarrados com ele", garantiu o governador.

Questionado sobre a morte dos dois integrantes da cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Ceará, o governador afirmou que desconhece o fato deles residirem no Estado há um ano. "A informação que eu tenho é que um deles estava preso e que há 15 dias tinha sido liberado pela Justiça".

A recente liberação da prisão de 'Gegê' ou de 'Paca' não havia sido citada por nenhum dos investigadores do Ceará ou de São Paulo, que conversaram com a reportagem. Pelo contrário, todos confirmaram que a dupla estava foragida há anos e havia se estabelecido nas ruas como a principal voz da facção, em liberdade.

Para Camilo, a presença desses criminosos no Ceará é um sintoma da crise na Segurança Pública nacional. "Isso é a maior prova de que o crime organizado está institucionalizado no País. Por isso que é preciso uma ação do Governo Federal, articulada com os estados brasileiros", completou.

O presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública do Ceará (Consesp), Leandro Vasques, criticou a inoperância da Polícia cearense para descobrir a presença dos membros do PCC. "Isso demonstra, sem disfarce, que o crime organizado está cristalizado no Ceará e atuando sem cerimônia". Seus líderes estão residindo aqui e ninguém dá conta disso? Isso é inconcebível para o Serviço de Inteligência".