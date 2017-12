Cadáver é achado no Campus da UFC

01:00 · 16.12.2017

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na última quinta-feira (14), dentro de um contêiner, no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. O cadáver estava com as pernas e mãos amarradas e com edemas na cabeça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não foram encontradas lesões aparentes por arma branca ou arma de fogo.

O major PM Marchesan Nacarato, responsável pela Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6), acredita que o cadáver tenha sido avistado por um dos funcionários do Campus do Pici, que estranhou o contêiner encontrado.

O corpo estava próximo ao bloco de Educação Física. Segundo o superintendente de infraestrutura da UFC, professor Ademar Gondim, o homem não tem nenhum vínculo com a Universidade, não sendo professor, estudante ou terceirizado. De acordo com ele, dentre os Campus do Pici, Benfica e Porangabuçu, o primeiro é o que menos recebe ocorrências. "Segurança é um tema pautado aqui frequentemente. O Campus tem controle de acesso e fica fechado nos fins de semana", argumenta. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os autores, bem como esclarecer a motivação e circunstância do crime.

O Bairro Pici é hoje um dos mais populosos em Fortaleza, com 41 mil habitantes. Segundo o major Nacarato, na UFC existe uma ocupação irregular e desordenada do território federal, os adensamentos populacionais. Por ser um local sem estrutura, dificulta a ação de vistoria da Polícia, já que não existem vias para o tráfego de policiamento.

Recursos

O major declara, ainda, que com a otimização dos recursos repassados, o policiamento da Universidade é feito de forma estratégica. "Priorizamos os horários de entrada, saída, e os locais de maior circulação, além dos intervalos. Já conseguimos reduzir os números de furto daquela localidade", afirma.

Contudo, todo cuidado é necessário. Segundo o major Nacarato, o ambiente do Campus é extenso e falta uma melhor iluminação, o que propicia os roubos e furtos. "É importante, também, uma conscientização das pessoas que usam aquele espaço público. A dica é andar sempre em grupos e ficar em locais iluminados", aconselha.

O Pici é um dos bairros que recebe mais atenção da AIS 6, segundo o major Nacarato. "Os índices de homicídio foram reduzidos quando comparados ao ano passado. Além disso, os números de roubos e furtos também diminuíram em 45% quando comparados ao 2016". (Colaborou Ana Cajado)