Cadáver de criança de 10 anos é violado

00:00 · 18.01.2017

A Polícia Civil, em Sobral, no Norte do Estado, investiga a violação do cadáver de uma criança de 10 anos. O caso ocorreu em Forquilha, município localizado a 230Km de Fortaleza .

A criança, de 10 anos, morreu afogada no balneário Piscina da Rasteira, zona rural de Forquilha, no último domingo (15). O corpo foi velado no mesmo dia, e a menina enterrada na última segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia, na manhã de ontem, ao visitar o Cemitério onde a criança foi sepultada, familiares encontraram o caixão exposto e o corpo com sinais de violação.

Perícia

O corpo foi levado ao Núcleo da Perícia Forense em Sobral para exames periciais complementares. De acordo com delegado Otávio Coutinho, "até agora, sabemos que o corpo aparenta sinais de violação sexual, mas necessitamos de provas, que apenas os exames periciais nos trarão. A partir daí, daremos continuidade à investigação", disse.