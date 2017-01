Beto Barbosa é solto após desacatar PM

00:00 · 28.01.2017

O cantor Beto Barbosa recebeu voz de prisão por ter, supostamente, desacatado os policiais militares

Após prestar depoimento no 2º DP (Aldeota), o cantor Beto Barbosa, que se envolveu em uma confusão com funcionários de um supermercado localizado na Avenida Desembargador Moreira, vai responder em liberdade pelo crime de desacato, por ter chamado um policial de "vagabundo", já dentro da Delegacia. Ele se comprometeu a se apresentar à Justiça.

Segundo a Polícia, Beto Barbosa discutiu com funcionários do supermercado. O cantor disse que um segurança do estabelecimento tentou impedir que ele comprasse uma lata de leite para uma pedinte que estava no local.

No supermercado, Beto Barbosa teria agredido um promotor de vendas e um coordenador do setor de prevenção de perdas, que sofreram lesões corporais leves. Os funcionários chamaram a Polícia, que conduziu os envolvidos ao 2º DP para prestarem esclarecimentos.

Ao chegar à Delegacia, Beto Barbosa, teria se exaltado e chegou a chamar um PM de "vagabundo". "Ele vai responder por desacato. Nesse caso, não cabe composição porque se trata de um crime de ação pública incondicional, com pena de 6 meses a 2 anos", disse o delegado Dionísio Amaral, titular do 2º DP.

Apesar de terem ido à Delegacia para prestarem esclarecimentos, os dois funcionários do supermercado não prestaram queixa. Mais cedo, o filho de Beto Barbosa, Felipe Barbosa, admitiu que o pai se exaltou e disse que havia conversado com todos os envolvidos, inclusive os policiais e se desculpado pelo ocorrido. O cantor também gravou um vídeo pedindo desculpas.