Bando sitia cidade, faz reféns e ataca dois bancos

por André Costa - Colaborador

Missão Velha Uma quadrilha fortemente armada de 15 a 20 pessoas sitiou este município, na região do Cariri, a 530 km de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (3) e atacou, simultaneamente, duas agências bancárias. O grupo explodiu os cofres do Bradesco e Banco do Brasil e fugiu trocando tiros com a Polícia. As agências ficaram parcialmente destruídas. A Polícia não divulgou o montante roubado.

Era por volta de 1h30 quando o silêncio da madrugada foi interrompido por várias rajadas de tiro disparados em distintos pontos do município. O bando invadiu a cidade e se dividiu em dois grupos. Uma parte dos assaltantes ficou responsável por fechar as entradas do município.

Duas carretas foram colocadas na transversal da CE-293 para impedir a chegada do reforço policial e grampos foram jogados na pista. Após obstruírem as entradas de Missão Velha, o grupo cercou o Destacamento policial da cidade.

Os outros integrantes da quadrilha invadiram as duas agências bancárias da cidade, que ficam separadas por apenas 10 metros, no centro do município. Populares que passavam no momento da ação foram utilizados como reféns. "Na hora eu pensei que fosse a Polícia. Quando fui mostrar meus documentos, um deles me disse que era um assalto e eu seria feito de refém", conta o homem que pede para não ter sua identidade revelada.

Ainda conforme a vítima, "todos estavam encapuzados e pareciam bem calmos. Eles disseram que se a Polícia chegasse, a gente ia ficar na frente deles, como escudo. Mas, caso ninguém viesse, nenhum de nós ia ser ferido. Nenhum dos assaltantes demonstrou estar com pressa".

Com os reféns já dentro da agência, os bandidos explodiram um transformador de energia próximo aos bancos e depois dinamitaram os cofres das duas agências bancárias.

Durante a ação, o grupo ordenou que alguns reféns os ajudassem. "Eles mandaram arrastar o cofre até um local e depois ordenaram que a gente se afastasse para explodi-lo", detalha o refém recordando que a quadrilha portava muitas bananas de dinamite. Com o impacto da explosão, parte do teto desabou.

Enfrentamento

A calma dos bandidos relatada pelo refém foi interrompida com a chegada de uma aeronave do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), cuja base é situada em Juazeiro do Norte, cidade distante cerca de 30Km de Missão Velha. "Quando eles ouviram o helicóptero, disseram: Sujou. E começou a correria", lembra.

Dividida em duas picapes e com apoio de duas motocicletas, a quadrilha fugiu por uma estrada carroçável, com destino a Jamacaru, Distrito de Missão Velha. Durante a fuga, os bandidos trocaram tiros com os policiais militares que os perseguiam e atiraram contra o helicóptero da Ciopaer. Após o revide dos tripulantes da aeronave, os assaltantes abandonaram um dos carros na estrada e continuaram em fuga por um matagal.

A perseguição contou ainda com o apoio do Comando Tático Rural (Cotar) e de militares dos destacamentos de Barbalha, Juazeiro do Norte, Brejo Santo, Milagres e Abaiara. O veículo deixado para trás, uma Trailblazer, possui queixa de roubo e é da cidade de Petrolina, Pernambuco. A Polícia suspeita que um ou mais envolvidos no ataque aos bancos estejam feridos, devido a manchas de sangue encontradas no carro e nas armas.

Dentro do veículo, de placas PDN-0871, conforme identificado através do chassi do automóvel, os policiais da Força Tática de Apoio (FTA) da 5ª Cia/2º BPM (Crato) encontraram quatro armas de fogo, sendo um fuzil calibre 7.62, uma escopeta calibre 12 e duas pistolas calibre ponto 40 e nove milímetros, além de munições, explosivos e parte do dinheiro roubado dos dois bancos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o carro abandonado pelos bandidos tinha sido tomado de assalto na cidade pernambucana de Floresta. Para retirar os explosivos de dentro do automóvel com segurança, foi acionado uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Até o fechamento desta matéria ninguém tinha sido preso.

Danos

Além de trazer pânico à cidade que conta com pouco mais de 34 mil habitantes, o assalto deixa consequências também na economia local. Comerciantes temem que o fluxo de vendas diminua, uma vez que as duas únicas agências bancárias da cidade estão inoperantes. "O comércio não vive sem movimentação de dinheiro. Agora sem os bancos, as pessoas vão ter que ir em cidades vizinhas e podem acabar comprando por lá o que normalmente elas comprar aqui em Missão Velha", disse um comerciante que possui um mercantil há 11 anos bem próximo às agências atacadas pelos bandidos.