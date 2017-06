Bando estava montando uma facção em Quixadá

00:00 · 08.06.2017

A empregada doméstica Ana Núbia de Lima Melo; o namorado, Cregivan Almeida de Oliveira; e um irmão dela, Luis Fernando de Lima Melo estavam tentando montar uma facção criminosa, no Município de Quixadá. A gangue já se denominava 'Bonde dos Monólitos'. A referência sobre a facção foi feita à Polícia, após a prisão de um grupo de 11 pessoas, na tarde da última quarta-feira (31), dentro de uma residência no bairro Planalto Universitário, em Quixadá, do qual o trio fazia parte.

O delegado Flávio Ribeiro Júnior, responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante do bando criminoso informou que dois dos 11 membros saíram de Pacajus para integrar a quadrilha, levando armas de fogo. Eles também estavam munidos de ferramentas como picareta, martelo e serra metálica para realizarem arrombamentos em prédios comerciais e residências.

"Eles pretendiam aproveitar o período de festas juninas para agirem com mais facilidade, tanto nos arrombamentos, como os assaltos à mão armada", acrescentou um investigador da Polícia Civil. A Polícia ainda está levantando se os membros da quadrilha, oriundos da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), integram a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Confronto

Além dos 11 presos, um dos supostos membros do bando, que tentava se organizar para a prática de crimes maiores, foi morto durante um confronto com a PM. O homem que tombou durante a troca de tiros foi Francisco Alandiego da Silva Freires, 22. O imóvel onde o restante da quadrilha estava foi cercado com o apoio do BPRaio e equipes da Polícia Civil.

No local havia objetos roubados de uma empresária, na noite anterior; uma Honda Biz, também roubada; um automóvel Volkswagen Fox; quatro armas e um carregador.