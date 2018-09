Bando armado explode agência do Banco do Brasil

01:00 · 14.09.2018

Farias Brito. Assaltantes fortemente armados explodiram a agência do Banco do Brasil de Farias Brito, município situado a 470 km de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (13). A unidade ficou completamente destruída. Os criminosos fizeram alguns moradores de reféns, mas ninguém se feriu. A Polícia Militar acredita que os criminosos conseguiram levar alguma quantidade de dinheiro.

A ação aconteceu por volta das 2h. Segundo testemunhas, o grupo utilizou dois carros, uma caminhonete Toyota Hilux, um utilitário Ford Ecosport e várias motocicletas. Um dos veículos foi encontrado completamente queimado no lixão do Município. A gerência do banco ainda não confirmou a quantia levada.

Grampos

Na BR-230, os suspeitos colocaram grampos para impedir a perseguição policial. Por isso, a Polícia Militar acredita que os criminosos fugiram para Várzea Alegre. Patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão de Divisas iniciaram as buscas pelo grupo ainda nesta madrugada, mas ninguém foi preso. Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) iniciaram a investigação do caso.

Esta é a segunda vez em menos de três anos que a agência de Farias Brito é atacada. No dia 1º de fevereiro de 2016, dois homens arrombaram dois cofres e conseguiram levar todo o dinheiro. Ação aconteceu de madrugada, mas os funcionários só perceberam por volta das 7h. Por causa do crime, a unidade passou mais de um ano sem atender a população com todos serviços bancários.