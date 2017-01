Bandidos atiram contra a sede da Guarda Municipal

00:00 · 18.01.2017

Os tiros atingiram um portão de ferro e vidraças no prédio da Guarda Municipal de Fortaleza, situado na Rua Delmiro de Farias, bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Alguns dos disparos atravessaram a chapa de ferro ( Fotos: Naval Sarmento ) O cartaz deixado na entrada da Guarda Municipal faz menção à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e à rebelião no Rio Grande do Norte, que deixou 26 mortos no último fim de semana. A Polícia Civil investiga a origem do texto

A sede da Guarda Municipal de Fortaleza, que fica no bairro Rodolfo Teófilo, foi alvo de cerca de 12 tiros durante a madrugada de ontem. Um cartaz foi deixado no local atribuindo a ação a integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirma que o atentado tenha sido praticado por membros do grupo.

Conforme a assessoria de comunicação da Guarda Municipal , dois suspeitos em uma moto, que foram vistos por profissionais que estavam de serviço no prédio, agiram de forma rápida e fugiram. Os disparos atingiram a entrada principal que fica na Rua Delmiro de Farias.

Apesar da grande quantidade de tiros, ninguém ficou ferido. Havia quatro profissionais na sede da Guarda Municipal no momento do tiroteio.

De acordo com o guarda, ele e os colegas estavam recolhidos dentro da unidade quando ouviram os disparos. Eles se abrigaram e pediram apoio pelo rádio. "Quando o reforço chegou os bandidos já tinham fugido", contou o inspetor da Guarda (identidade preservada).

Muitas viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram mobilizadas. Os tiros foram disparados na frente do prédio e alguns dos disparos atravessaram o portão de ferro.

O agente de segurança disse que uma equipe da Instituição havia abordado quatro homens em motos na noite de segunda-feira (16), mas dois dos suspeitos conseguiram fugir. "Estamos suspeitando que os tiros tenham sido efetuados por esses dois", contou. Um dos guardas ouvidos pela reportagem da TV Diário disse que os bandidos deixaram um cartaz no local depois de efetuar os disparos.

"Se o Governo do Estado do Rio Grande do Norte mexer com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no presídio de Alcaçuz, o Brasil todo vai estralar (sic). Assinado: Primeiro Comando da Capital - PCC 1533", dizia o texto escrito em uma cartolina branca.

Rio Grande do Norte

A mensagem se referia à rebelião ocorrida no último fim de semana na Penitenciária de Alcaçuz, situado na Região Metropolitana de Natal (RMN). Na ocasião, após mais de 14 horas de motim, detentos do PCC teriam matado 26 presos ligados às facções criminosas rivais Sindicato do RN, Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV).

Cinco presos identificados como chefes do PCC no presídio do Rio Grande do Norte e que teriam comandado o massacre do fim de semana foram retirados de Alcaçuz para prestar depoimento. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) daquele Estado, eles serão transferidos para outros presídios. Ontem, a situação da unidade voltou a ficar tensa e tiros foram ouvidos na Penitenciária.

Os presos de cinco pavilhões montaram barricadas na manhã. Até o fim do dia a situação era de tensão na unidade. Aqui no Ceará, um áudio atribuído a sintonia (liderança) do PCC no Estado foi divulgado nas redes sociais. Na mensagem, os detentos afirmam que a "guerra" nos presídios e nas ruas não acabou e orientam aos demais integrantes que "fiquem atentos".

Investigação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O titular da unidade, delegado Osmar Berto, disse que já existe uma linha de investigação, mas os detalhes ainda não podem ser divulgados para não atrapalhar a investigação. Segundo Berto, o cartaz deixado no local está sendo analisado.

Uma motocicleta com as mesmas características da usada pela dupla foi abandonada na Rua Três de Maio, bairro Bela Vista. A Polícia Civil também analisa imagens de câmeras de vigilância para tentar identificar os dois criminosos.

Em julho do ano passado, a sede da GMF sofreu outro ataque. Suspeitos chegaram em um carro e disparam. Na ocasião, um profissional que estava de plantão teve que se proteger em um esconderijo até que os atiradores deixassem o local.

No último domingo (15), uma viatura nova da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi incendiada no estacionamento de uma concessionária situada na Avenida Rogaciano Leite, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O ataque está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) com o apoio da PRF. De acordo com testemunhas, três homens chegaram ao local por volta das 21 horas e efetuaram disparos contra duas viaturas. Em seguida, jogaram gasolina e começaram o incêndio. O fogo atingiu um dos veículos, que teve a parte da frente destruída.