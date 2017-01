Avião cai e deixa 3 pessoas feridas

00:00 · 19.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

O avião bateu na parede da casa e caiu num terreno. O Corpo de Bombeiros Militar jogou jatos d'água para impedir um incêndio ( FOTO: MARCELINO JÚNIOR )

Camocim. A professora Maria Vitória dos Santos, moradora do bairro do Cruzeiro, neste município, no Norte do Estado, dormia com a filha caçula, de 7 anos de idade, Iana July, num dos três quartos do andar de cima da casa. As duas foram surpreendidas com um forte impacto na parede de um dos quartos. Em segundos, o cômodo se transformou num amontoado de móveis e tijolos jogados por cima das duas. Somente minutos depois a família soube o que ocorrera: a residência tinha sido atingida por uma aeronave de pequeno porte.

Após decolar do Aeroporto Pinto Martins, localizado na Zona Urbana da cidade, a pouco mais de 250 metros do local do acidente, a aeronave de prefixo PU-JGP, motor Bombardier de 65hp, pilotada pelo mecânico Francisco Aurílio de Lima, de 46 anos, que conduzia o passageiro Manoel Alves de Sousa, de 52, se chocou contra a parede da casa. Após a batida, o avião caiu num terreno ao lado, ficando completamente destruído.

A professora disse que acordei com o barulho "muito forte". "Eu consegui me levantar com dificuldade, quando meu filho veio e me ajudou a resgatar a Iana. Eu posso dizer que nós nascemos de novo", disse. Francisco Yago, o filho, dormia no quarto ao lado. "O que impediu que ocorresse uma tragédia foi a coluna de cimento e ferro da parede, que absorveu o impacto da batida e impediu que o bico do avião entrasse no quarto. Mas observar minha irmã gritando debaixo daqueles tijolos foi uma cena que nunca mais vou esquecer", afirmou o jovem.

O piloto e o passageiro foram levados ao Hospital Murilo Aguiar, ainda em Camocim. De acordo com James Sampaio de Sousa, proprietário da aeronave, que é médico atendente do mesmo hospital, o piloto teve traumatismo de tórax e fraturas na mandíbula e nariz. Já o passageiro, sofreu uma pancada na cabeça. Os dois foram levados à Santa Casa em Sobral para exames e não correm risco de morte, conforme o hospital.

Em relação a situação de operacionalidade do avião, que possui autonomia de voo de 2h, o médico informou que "estava em perfeito estado de uso, seguindo regularmente sua revisão. O mecânico que o conduzia, é o mesmo que faz sua manutenção, há cerca de um ano. "O passageiro havia fretado a aeronave para ir a sua fazenda, que fica no município de Granja, a poucos quilômetros daqui. Com o tanque cheio, e sem poder tomar outra atitude, assim que o piloto percebeu mudanças no vento, o que teria comprometido o voo, ele desligou os motores antes de bater contra a parede. Os danos materiais serão sanados", afirmou Sampaio.

Investigação

De acordo com o sargento Jairo, do Corpo de Bombeiros de Sobral, o coronel F. Rodrigo, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi designado para a investigação, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), organização militar do Comando da Aeronáutica (COMAER), responsável pelas atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil. O oficial foi destacado de Recife para o trabalho de investigação em Camocim.