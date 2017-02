Assaltante de banco é capturado

00:00 · 01.02.2017

Delegado Raphael Vilarinho, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), deu detalhes da prisão ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Um integrante da quadrilha que praticava assaltos a banco do tipo 'novo cangaço', nos quais as cidades são sitiadas, foi capturado pelas equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil. Outros membros do mesmo bando haviam sido presos em março de 2016.

Marcos Antônio Sousa da Silva, o 'Marquinhos', 37, que teria assumido a liderança do grupo criminoso, foi localizado em Horizonte, na última sexta-feira (27), após participar do ataque a dois bancos no Ceará neste ano.

A investigação aponta que 'Marquinhos' teria comandado os ataques às agências do Banco do Brasil de Milhã, no dia 10 de janeiro, e do Bradesco de Itaiçaba, no último dia 24. Nas duas ações, os criminosos conseguiram fugir com dinheiro.

No dia 25 de janeiro, no município de Chorozinho, os investigadores se aproximaram de 'Marquinhos' e dos seus comparsas, que revidaram atirando contra a Polícia e fugiram, abandonando uma pistola Ponto 40 e um veículo Volkswagen Gol.

A prisão de 'Marquinhos' ocorreu numa nova investida da DRF, em Horizonte, na última sexta-feira (27). O homem estava escondido na casa da mãe, onde foi preso. Além de 'Marquinhos', a DRF também prendeu, em Horizonte, no último dia 27, Cornélio Soares de Sousa Filho, 39, que era comparsa de 'Marquinhos' no tráfico de drogas em Horizonte.

Cornélio Filho era vigilante de uma creche localizada no bairro Planalto Horizonte, onde a dupla utilizava como ponto do tráfico, escondendo armas e drogas durante a noite, enquanto não havia outros funcionários ou alunos no estabelecimento. No local que acolhe crianças durante o dia, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola calibre 380 e uma pequena quantidade de maconha.

Atuação

De acordo com a Polícia Civil, Marcos Sousa atuava na parte logística, dando apoio às ações criminosas da quadrilha do 'novo cangaço', até o ano passando, quando os principais líderes do bando foram presos pela DRF. "A função do 'Marquinhos' era levar os armamentos e os carros que seriam utilizados nos assaltos e fazer o resgate dos bandidos depois do ataque. Como nós prendemos a maioria dos integrantes da organização criminosa, ele resolveu ir pra linha de frente", afirmou o titular da Especializada, Raphael Vilarinho. A investigação segue no intuito de capturar os outros bandidos que integram a quadrilha.