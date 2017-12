Aposentado é executado na rua

01:00 · 22.12.2017

Nenhum suspeito de ter atirado contra o aposentado foi detido. A motivação do assassinato também não foi divulgada pela Polícia ( Foto: VC Repórter )

Um aposentado foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo, na noite da última quarta-feira (20), no bairro Padre Andrade. O homem, de aproximadamente 60 anos, era conhecido na região como 'Papai'. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Raimundo Bizarria, por volta das 22h.

O idoso foi alvejado no tórax, axila, braço e abdômen e morreu ainda no local. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido identificado ou capturado e a motivação do crime não foi divulgada pela Polícia.

A região registrou outros crimes na mesma noite. Duas horas antes, um homem de 48 anos, identificado como Marcos Antônio Alves, foi morto. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Álvaro Weyne, na Rua Conselheiro Lafayette. Dois homens, ainda não identificados, foram capturados como os principais suspeitos da morte. A vítima já respondia por receptação.

Um terceiro crime foi registrado na Zona Oeste durante a noite da quarta-feira. No Presidente Kennedy, local próximo onde Marcos Antônio foi morto, um outro homem foi atingido por um disparo na cabeça e levado para uma unidade hospitalar.

Sem se identificar, uma moradora do bairro Presidente Kennedy contou que os últimos dias "têm sido bem tensos no bairro". A estudante relata que, na noite da última quarta-feira (20), sua família acordou assustada com o barulho causado por disparos de arma de fogo.

"Muitas vezes, a gente consegue escutar diversos tiros durante a madrugada e as pessoas têm medo de circular por algumas ruas. Nos muros têm aqueles avisos mandando baixar os vidros dos carros e tirar o capacete e isso acaba causando um pânico maior em quem passa por lá".

Em nota, a Pasta informou que o policiamento ostensivo, no Presidente Kennedy, foi reforçado pela PM e é realizado por meio de viaturas, motos, bicicletas e a pé. A Secretaria ressalta que a região também conta com reforço de unidades especializadas. Já o bairro Álvaro Weyne, recebe policiamento ostensivo por meio do 18º BPM.