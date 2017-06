Agentes e PM suspeitos de terem sido envenenados

00:00 · 12.06.2017

Dois agentes penitenciários e um policial militar deram entrada no Hospital Doutor Moura Ferreira Acaraú, a aproximadamente 250Km de Fortaleza, sob a suspeita de envenenamento. Conforme informações obtidas na Delegacia de Polícia de Acaraú, os servidores teriam sido envenenados na Cadeia Pública da região, na tarde do sábado (10).

Conforme um policial civil, que optou por não se identificar, as investigações preliminares apontam que as vítimas começaram a passar mal após refeição servida na cadeia. Até o momento, a principal suspeita é de que um dos presos tenha colocado veneno no alimento.

"Eles descansaram um pouco depois de comer e se sentiram mal. Aguardamos os exames médicos e a perícia", disse o policial. O titular da Delegacia se dirigiu até a cadeia e solicitou imagens das câmeras de segurança. Foi instaurado um inquérito no intuito de desvendar o caso.

Em ligação ao hospital, a reportagem foi informada de que agentes e PM deram entrada e receberam os primeiros atendimentos. Um dos servidores é diretor da cadeia. Ele teria ingerido uma maior quantidade de veneno e precisou ser sedado, mas não corre risco de morte.