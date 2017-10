Advogado é novamente suspenso pela OAB

01:00 · 11.10.2017

O advogado Fernando Carlos Rodrigues Feitosa, conhecido como 'Chupeta' foi novamente suspenso das funções. A medida cautelar de, no mínimo 12 meses, foi imposta pela Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ontem, por solicitação da diretoria da OAB Ceará. Fernando Feitosa é réu da ação penal que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), embasada pela 'Operação Expresso 150', deflagrada pela Polícia Federal, que apura um esquema de venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O advogado havia sido suspenso por 12 meses, pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-CE, em maio de 2016. No último dia 5 de outubro, um ofício assinado pelo presidente do TED, José Damasceno Sampaio, autorizou o réu do STJ a voltar a exercer suas funções.

O despacho do Conselho Federal avaliou as acusações contra o advogado como gravíssimas e ressaltou não ser possível que ele "retorne ao exercício profissional". A nova suspensão fica registrada no Cadastro Nacional de Punições Disciplinares.

Investigação

Fernando Carlos Feitosa foi interrogado, em setembro último, sobre as acusações de integrar as negociações de decisões. O desembargador Carlos Feitosa, pai de Fernando, é réu da mesma ação penal. Conforme as apurações da PF, 'Chupeta' criou um grupo no aplicativo WhatsApp onde aconteceriam parte das negociações de pedidos de soltura de presos nos plantões em que o desembargador Carlos Feitosa estava trabalhando.

No interrogatório conduzido por um juiz do STJ, Carlos e Fernando Feitosa negaram as acusações e disseram desconhecer a existência de esquema para a concessão ilícita de liminares.