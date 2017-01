Adolescente é achado sem cabeça

00:00 · 10.01.2017

O corpo de um adolescente de apenas 15 anos foi encontrado decapitado, dentro de um saco de arroz, ontem, no bairro Colônia, na Grande Barra do Ceará, em Fortaleza. A cabeça do jovem ainda não foi localizada.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o cadáver foi encontrado pela população em meio ao lixo, no cruzamento da Avenida Senador Robert Kennedy com a Rua Estevão de Campos, por volta de 5h.

As polícias Civil e Militar e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para isolar a área e para realizar os primeiros levantamentos que auxiliarão na investigação do crime. Além de ser decapitado, o jovem tinha lesões nas costas, que teriam sido causadas por perfurações de arma branca.

Reconhecimento

Uma moça compareceu ao local onde foi achado o cadáver e reconheceu o corpo, mesmo sem a cabeça, como sendo o irmão dela, identificado como André Lucas Sousa Cavalcante.

A irmã da vítima afirmou à equipe plantonista da DHPP, comandada pelo delegado Lucas Saldanha, que André Lucas vendia pipoca para se sustentar, era usuário de drogas e pertencia à uma gangue da região, o que leva a Polícia a trabalhar com a hipótese de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

De acordo com a apuração inicial da DHPP, o jovem havia sido raptado por suspeitos não identificados na noite do último domingo (8), na Avenida Leste-Oeste. Ninguém foi preso pelo homicídio até o momento.

Homicídios

A Área Integrada de Segurança (AIS) 1, que compreende a Grande Barra do Ceará, registrou um aumento de violência nos últimos meses. Outubro, novembro e dezembro apresentaram os maiores números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região, durante o ano passado, com 21, 30 e 24 mortes, respectivamente.

Reportagem publicada pelo Diário do Nordeste no dia 2 de dezembro de 2016 mostrava o crescimento do registro de homicídios. O titular do 33º DP (Goiabeiras), delegado Tarcísio Coelho, afirmou que a maioria dos casos registrados nos dois meses anteriores têm relação com brigas de gangues pelo domínio do tráfico de drogas na região.