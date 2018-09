Acusados de matar agente capturados

01:00 · 14.09.2018

Dois homens foram presos sob suspeita de assassinar a tiros o agente penitenciário Antônio Rodrigues Pessoa, de 36 anos, em São Gonçalo do Amarante, na tarde da última quarta-feira (12). O agente estava de folga, em um bar, quando foi surpreendido por homens em um veículo que chegaram atirando.

Pouco tempo após o ocorrido, as polícias Militar e Civil capturaram Italo Cesar Batista Alves, 18, e Marcos Paulo de Sousa Gomes, 24, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Além disso, o veículo utilizado no crime, uma Mitsubishi L200, e uma pistola calibre .380 foram apreendidos. Segundo o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Leonardo Barreto, todos os suspeitos tinham conhecimento de que Antonio Rodrigues era agente penitenciário. No entanto, o delegado não informou a motivação do crime. Outro suspeito de participar do homicídio foi identificado pela Polícia, mas está foragido.