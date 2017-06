Acusado de matar cobrador em ataque é capturado

00:00 · 09.06.2017

Eliude Pereira da Silva, o 'Juninho', pode estar envolvido em outros crimes brutais, conforme a Polícia Civil

Um mês depois da morte do cobrador José Nunes de Sousa Neto, 56, vítima de um ataque no coletivo em que trabalhava, a Polícia Civil prendeu um suspeito do incêndio. Eliude Pereira da Silva, 19, o 'Juninho', foi encontrado, na manhã de ontem, no Conjunto Esperança.

O suspeito apontou a participação de um adolescente no caso. O jovem foi apreendido para prestar depoimento sobre os fatos. Conforme investigações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi Eliude da Silva que ateou fogo ao coletivo que trafegava no bairro Canindezinho, no dia 20 de abril. Ele teria jogado um coquetel molotov dentro do ônibus da linha Jardim Fluminense.

Eliude da Silva já respondia por roubo e por porte ilegal de arma de uso restrito. De acordo com a Polícia, durante a ação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Na casa de Silva foram encontrados celulares, provavelmente roubados, e uma pequena quantidade de cocaína. Lá, Carlos Rayan Ferreira da Silva, 21, e Sergiana Monteiro Marques, 28, foram capturados sob a suspeita de serem parceiros do suposto homicida no tráfico. "A participação de Eliude em outros homicídios, será aprofundada", disse o diretor da DHPP, delegado Leonardo Barreto.

O homem foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores, por conta da morte do cobrador. Barreto ressaltou que a suspeita é que ele tenha participação recorrente em outros crimes brutais.

Sobre a possível participação de Eliude Pereira de Silva na facção Guardiões do Estado (GDE), que assumiu os ataques aos coletivos e prédios públicos em abril deste ano, o delegado disse que o suspeito nada falou sobre isso e a Polícia Civil ainda não confirmou a informação.

Corpo queimado

O cobrador José Nunes de Sousa Neto era deficiente físico e isso teria impossibilitado que ele saísse a tempo do veículo, antes que as chamas se alastrassem. Nunes foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permaneceu internado em estado gravíssimo na UTI, por, pelo menos, duas semanas.

Devido aos ataques promovidos pela GDE durante três dias, um motorista também teve o corpo queimado. A vítima, que não foi identificada, deu entrada no hospital como um paciente 'grande queimado'. Ele segue internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do IJF.