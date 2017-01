Acusado de matar caseiro é preso pela Polícia Civil

00:00 · 10.01.2017

De acordo com a Polícia Civil, Gilberto da Silva França Júnior, 21, matou o caseiro Antônio Ivan durante uma tentativa de assalto ( FOTO: AGÊNCIA DIÁRIO )

O acusado de disparar a arma e matar o caseiro Antônio Ivan Silva Gonçalves, 36, durante um assalto a uma mansão no bairro Dunas, em Fortaleza, no dia 1º de junho de 2016, foi preso na última sexta-feira (6), no município de Aracoiaba, após mais de seis meses de investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

"Nós fizemos todo o levantamento de imagens de câmeras (de monitoramento) da casa e vários delegados participaram de diligências concentradas onde aconteceu o fato e nas comunidades vizinhas ao bairro Dunas, onde conseguimos informações e identificamos o homem. Nos dirigimos à casa dele e a mãe confirmou que a pessoa que aparecia nas imagens era o filho", descreveu a titular da DHPP, delegada Socorro Portela, que preside a investigação.

Gilberto da Silva França Júnior, 21, estava foragido desde que tomou conhecimento que havia sido identificado pela Polícia. A DHPP recebeu informações do paradeiro do foragido e, com o pedido de prisão temporária (30 dias) expedido pela Justiça contra o acusado, deslocou-se com uma equipe de inspetores até Aracoiaba, a cerca de 120 km da Capital. Com a ajuda da Polícia Militar local, os investigadores efetuaram a prisão do homem, que estava escondido na residência de conhecidos.

O preso foi trazido a Fortaleza para a sede da DHPP, no bairro de Fátima. Ele foi indiciado pelo crime de latrocínio.

De acordo com a Polícia, Gilberto França não possuía antecedentes criminais.

Foragidos

Segundo a DHPP, o crime está elucidado. Entretanto, a investigação continua com o objetivo de encontrar os três comparsas de Gilberto Júnior que aparecem nas filmagens dentro e fora da residência onde aconteceu o latrocínio.

O assalto aconteceu por volta de 15h da tarde do último dia 1º de junho. Dois homens pularam o muro atrás da mansão localizada na Avenida Euclides César, no bairro Dunas. Enquanto isso, uma mulher e outro homem ficaram fora, dentro de um veículo, aguardando a dupla que adentrou na residência.

Ao entrar na casa, os bandidos encontraram o caseiro Antônio Ivan Silva Gonçalves e o levaram até o primeiro andar. No caminho, o funcionário alertou o proprietário da mansão sobre a ação criminosa. O homem estava dentro de um banheiro e se trancou no compartimento.

Segundo a delegada Socorro Portela, a intenção da quadrilha era roubar pertences valiosos da residência, mas os assaltantes se assustaram com o alerta dado pelo Antônio Ivan, entraram em luta corporal com o caseiro e Gilberto Júnior desferiu um disparo contra o peito esquerdo da vítima. Após o tiro, a dupla fugiu sem levar nenhum pertence.