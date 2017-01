Acusado da morte do tio é libertado

00:00 · 03.01.2017

Um homem que estava preso sob acusação de ter matado o tio, no município de Independência (distante 309Km de Fortaleza), foi posto em liberdade por decisão judicial. Jesus Elias Saboia havia sido preso em flagrante no dia 22 de agosto do ano passado pelo homicídio do tio e por tentar matar um primo.

Além de conseguir o relaxamento da prisão preventiva, a defesa do acusado, feita pelo advogado Paulo Pimentel, solicitou que fosse realizada a reconstituição do crime. O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu parecer favorável à reprodução simulada dos fatos, que deverá ser feita pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e pela Polícia Civil, nas próximas semanas.

O caso ainda segue em fase de inquérito policial. O MPCE ainda não formalizou a denúncia do acusado, que só deve ocorrer após a reconstituição.

Conforme a Polícia, o acusado voltava do Centro de Independência e chegava na casa onde mora na Zona Rural do Município quando ocorreu o crime. Entre vítima e acusado já havia um desentendimento anterior em uma suposta disputa por terra. No dia 22 de agosto, por volta das 11h30, Jesus Elias se dirigia até a residência dele. No entanto, para chegar em casa teria que passar pelo portão que dá acesso também à casa da vítima, o tio e padrinho dele, Bonfim Elias Andrade, de 60 anos.

Durante uma discussão, o agricultor, também conhecido na região como 'Bonfim Cardeal', foi atingido por um tiro no pescoço e morreu no local.

Além dele, um filho da vítima, identificado como Francisco Deusimar Almeida de Andrade, 27, também foi baleado. O acusado do crime foi ferido por golpes de faca nas costas e no abdômen, que teriam sido desferidos por Francisco Deusimar.

Após o homicídio, Jesus Elias foi preso em flagrante. Durante as buscas, a PM encontrou um homem portando uma faca e com a roupa suja de sangue. Ele foi levado à Delegacia de Independência como testemunha. Ele disse que o autor das lesões no acusado seria o filho da vítima, Francisco Deusimar.

O advogado Paulo Pimentel afirmou que a reprodução simulada pode ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. "Pode haver uma reviravolta no inquérito", disse Pimentel. Além dos técnicos da Pefoce, a defesa do acusado Jesus Elias solicitou a autorização para a participação de um perito particular durante a reconstituição.