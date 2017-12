Acidente na BR deixa duas vítimas

01:00 · 14.12.2017

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou duas pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (13), no km 253 da BR-116, no Município de Alto Santo, região do Jaguaribe. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta de 4h, quando ocorreu uma colisão frontal entre os veículos. As vítimas eram os motoristas dos dois veículos envolvidos na colisão.

Ainda conforme agentes da PRF, que estiveram no local do acidente, o impacto foi tão grande que um dos caminhões caiu em um barranco e pegou fogo, impedindo que os policiais se aproximassem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, mas o veículo, cuja carga era de margarina, ficou completamente destruído. O outro caminhão, que carregava batatas, ficou bastante danificado e derrubou a maior parte de sua carga na pista. A rodovia foi liberada no começo da tarde.

A carga de batatas foi retirada da via, que não precisou ser interditada. Uma das vítimas é Everton Francisco Mecabo, de 29 anos. A outra, que conduzia o caminhão incendiado, não foi identificada. Os dois corpos ficaram carbonizados e foram levados para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza, para realização de exame cadavérico.