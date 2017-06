68Kg de droga retidos em 6 dias

00:00 · 07.06.2017

Os delegados Lucas Aragão, Patrícia Bezerra e Ana Cláudia Nery deram detalhes das operações, ontem, durante entrevista coletiva, na DCTD ( Foto: Thiago Gadelha )

Em cinco operações realizadas de terça-feira (30) até o último domingo (4), a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) apreendeu 68,5Kg de entorpecentes. Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante as ações. A primeira apreensão ocorreu em um supermercado, localizado na Avenida da Abolição, em uma entrega de 4,5Kg de maconha.

José Maria Ribeiro Júnior, 57, 4,5Kg estava com a droga e foi detido. De acordo com o delegado Lucas Aragão, a DCTD montou campana no estabelecimento e avistou Ribeiro chegando ao local no início da noite. Ele não tinha antecedentes criminais.

No dia seguinte, equipes da DCTD se deslocaram até o bairro Coqueiros, em Horizonte, já com informação prévia que um traficante vinha atuando na área. Com o apelido de 'Messejana', Marcos Vinícius Moreira dos Anjos, 30, foi avistado, mas fugiu. "Quando os policiais fizeram a abordagem e encontraram um pouco de cocaína, ele tentou fugir e entrou em uma casa", disse a diretora da DCTD, delegada Patrícia Bezerra.

A equipe se dividiu e os policiais alcançaram Marcos dos Anjos, na companhia de Francisca Edna Siqueira da Silva, que tentava se desfazer de uma balança de precisão. Os dois foram capturados. Com o suspeito foi apreendida, ainda, uma pistola.

Na quinta-feira (1º), mais um homem, que não tinha antecedentes criminais, foi encontrado com drogas. Desta vez, a equipe se deslocou até Caucaia, em busca de Maykon Mota Braga, 33, que acabou flagrado com 16Kg de maconha, na Praia do Icaraí.

Mercantil

A maior apreensão da última semana foi a de sábado (3). Após a prisão de José Maria Ribeiro Júnior, em um mercantil, a Polícia foi informada que o depósito do suspeito era mantido nas proximidades do bairro Varjota. Sob o comando da delegada Ana Claudia Nery, os agentes 'estouraram' o local e encontraram aproximadamente 45Kg de maconha e um revólver calibre 38. Não havia ninguém no depósito. De acordo com Ana Cláudia, o que havia lá era uma identidade do suposto patrão de José Maria.

A última ação se deu na Rua Santa Rosa, em Messejana. No local, foi preso Paulo Henrique da Silva Pinto, 21. "Os policiais foram recebidos com tiros lá em Messejana, mas nenhum ficou ferido. Paulo Henrique estava com uma sacola com 2,8Kg de maconha e confirmou que faria uma entrega", disse a delegada.