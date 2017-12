2.160 agentes penitenciários receberão armas de fogo

01:00 · 20.12.2017

Durante uma reunião realizada, na tarde de ontem, entre a titular da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Socorro França, e representantes do Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindasp/CE), foi anunciado pela secretária que 2.160 agentes penitenciários receberão pistolas, compradas pelo Estado, com verba do Fundo Penitenciário.

O encontro entre as Instituições foi solicitado pelo presidente do Sindicato, Valdemiro Barbosa. O motivo principal seria o atentado que vitimou a ex-coordenadora do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Cosipe), no bairro João XXIII, no último fim de semana.

A vítima teve a casa metralhada por um grupo fortemente armado. Socorro França também garantiu que a Inteligência da Pasta que comanda está interligada às demais forças policiais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além disso, segundo ela, a investigação do atentado à servidora está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).