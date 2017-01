12 indiciados por morte de três PMs

00:00 · 24.01.2017

Os PMs foram atacados quando atendiam a uma ocorrência na Zona Rural do Município. Os acusados portavam armas de grosso calibre ( FOTO: JOSÉ AVELINO NETO )

Quixadá. O inquérito que investiga a morte de três policiais militares em um confronto com criminosos, no dia 30 de junho do ano passado, no Distrito de Juatama, em Quixadá (a 170Km de Fortaleza), foi concluído pela Polícia Civil.

As apurações terminaram com 12 pessoas indiciadas: seis por participação na morte do cabo Antônio Joel de Oliveira Pinto, do soldado Antônio Lopes Miranda Filho e do sargento Francisco Guanabara Filho e outras seis por associação criminosa. Três delas já estão presas.

O trabalho de investigação durou seis meses. As apurações foram conduzidas pela delegada titular da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Quixadá, Ana Claudia Nery. De acordo com ela, o inquérito apontou que o objetivo principal dos envolvidos não era matar os PMs.

"A quadrilha se planejava para assaltar um banco, mas os policiais atenderam um chamado em Juatama e as luzes e o barulho das sirenes assustaram os bandidos, que atiraram porque acreditavam que era a eles que os policiais procuravam", esclareceu a delegada.

Foram indiciados David Willian Lázaro; Fábio Oliveira Rabelo, o 'Bombado'; José Nobre do Nascimento Filho, o 'Zé Filho'; José Massiano Ribeiro; Veridiano Rabelo Cabral Júnior; e Edneudo Oliveira Silva, o 'Leudo Pipoca'. Os seis teriam atuado na morte dos três PMs, sequestro de outros dois militares, roubo de veículos durante a fuga e tentativa de homicídio contra o sargento João Alves Campos, ferido no confronto com os bandidos.

Associação criminosa

Outras seis pessoas foram indiciadas por associação criminosa. São elas, Fábio Jandson Gomes de Sousa, o 'Feijão'; Francisca Suely Pontes de Queiroz; Francisco Neuton Barbosa Freire, o 'Casquinha'; Alexsandro Saraiva Bessa; Jovany Rodrigues Pinheiro e João Rodrigues Barros. Entre os indiciados, 'Leudo' é apontado como integrante da 'Quadrilha dos Pipocas', que desde o início das investigações era monitorada pela Polícia. Massiano e Veridiano Júnior integram a lista dos bandidos mais procurados do Ceará da Secretaria de Segurança Pública.

Ana Cláudia Nery detalha que o trabalho que investigou a morte dos PMs revelou um esquema de lavagem de dinheiro, por parte dos indiciados. Testemunhas relataram que o grupo usava 'laranjas' através de postos de combustível e motoristas de carros-pipa e chegavam a desviar R$ 40 mil por semana.

(José Avelino Neto, colaborador)