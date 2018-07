Primeiros aprendizados

10:36 · 06.07.2018

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma entidade nacionalmente reconhecida que presta serviço de assistência social a adolescentes e jovens. Tanto por meio de capacitações que visam à formação integral desses indivíduos, como ingressando-os ao mundo do trabalho. O Centro atua sobretudo com programas de aprendizagem e de estágio de estudantes. E todos os serviços do CIEE são gratuitos para os estudantes.

Além dessas vantagens, é possível se cadastrar na plataforma e ainda fazer cursos sem sair de casa, pelo site da instituição. Para concorrer a vagas de estágio e de aprendizagem, basta se cadastrar no portal do CIEE e acompanhar as mensagens de divulgação das oportunidades enviadas via SMS e e-mail. Também é possível consultar

as vagas disponíveis no perfil cadastrado na plataforma.

ESCOLHA CERTEIRA

Desde 2008, o portal CIEE disponibiliza o teste de temperamentos ou indicador de temperamentos. Trata-se de um teste on-line, gratuito, com 13 situações, que possibilitam descobrir a qual dos quatro temperamentos universais o internauta pertence, e quais são as áreas mais indicadas para desenvolver uma carreira bem sucedida.

O teste utilizado é o Indicador Brasileiro de Temperamentos para Adolescentes e Adultos (IBTA-A), criado pela pedagoga e pesquisadora brasileira Maria da Luz Nunes Preto Calegari. Mais uma ferramenta para ajudar os jovens a entrar no mercado de trabalho.

Incrições e mais informações sobre o trabalho do CIEE no endereço: www.ciee.org.br