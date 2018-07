Panorama favorável

10:45 · 06.07.2018

"Este ano, o panorama para os estágios no Brasil é muito positivo, porque, diferente de 2016 e 2017, começamos com uma alta de aproximadamente 6% no volume de vagas de estágio. As empresas entendem que esse é o momento de trazer novos aprendizes para seu time." Essa é a análise otimista que Rafael Pinheiro (foto), Gerente de Recursos Humanos da Central de Estágios, faz deste ramo de atuação no País. Mais do que um segmento, na verdade, o estágio representa uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho

e uma das melhores formas de o jovem ter contato com a realidade profissional.

A Central de Estágios é uma empresa que oferece soluções em seleção, gerenciamento e desenvolvimento de estagiários e trainees para grandes companhias. Com sua visão do mercado, Rafael Pinheiro afirma que "a retomada ainda tímida da economia apostar em programas de estágio tem sido uma alternativa vantajosa para as empresas."

Nesta entrevista para o #PartiuMercado, Rafael Pinheiro detalha sua visão a respeito do estágio e da importância dele para o aprendizado e desenvolvimento do futuro profissional.

#PartiuMercado: Qual é a importância do estágio para o jovem que busca inserir-se no mercado de trabalho?

Rafael Pinheiro: O estágio é uma das principais portas de entrada do Jovem no mercado de trabalho por não exigir experiência dos candidatos. Além disso, proporciona ao jovem uma oportunidade de aprendizado em diversos campos de atuação focados em sua formação profissional, através de desafios e projetos estratégicos nas organizações. Para o

jovem, o estágio possibilita, além de aprendizado e desenvolvimento profissional, a escolha de uma carreira em alguma área especifica de sua formação.

Por que os programas de estágio têm sido uma boa alternativa, recentemente, no Brasil?

Com a retomada ainda tímida da economia, apostar em programas de estágio tem sido uma alternativa vantajosa para as empresas. Contratar um estagiário com potencial de desenvolvimento permite que a empresa o desenvolva e o encaixe de acordo com a sua cultura, pensando em uma efetivação dentro de um ou dois anos, momento em que esperamos que nossa economia esteja mais estabilizada. Estagiários são curiosos, criativos, interessados e querem aprender.

Fazer um estágio contribui em quê para a trajetória profissional do jovem?

O estágio permite ao jovem adquirir experiência profissional. Na prática, é uma porta de entrada para chegar a posições estratégicas dentro das empresas e permite que o jovem descubra sua verdadeira vocação a tempo de se preparar para assumir os desafios de sua ou suas áreas de interesse. O estagiário contribui com resultados e projetos, e é constantemente avaliado e assessorado por supervisores e pelo Departamento de Recursos Humanos das empresas.

De que forma o jovem pode se preparar para enfrentar a concorrência por uma vaga?

Conhecer bem o perfil da empresa e identificar uma combinação com o seu perfil é fundamental. O jovem deve ficar atento a todas as informações disponibilizadas pelas empresas durante a divulgação do seu programa de estágio. Também deve buscar alternativas de formação fora do ambiente acadêmico, como por exemplo o trabalho voluntário

ou algum curso extracurricular, como Excel avançado ou um segundo idioma, como Inglês ou Espanhol. São alternativas possíveis de serem encontradas de forma gratuita navegando na internet. Vale lembrar que não existe o perfil certo ou errado, e sim, o perfil adequado para a atividade ou área de atuação. Exemplo: um candidato mais analítico

trabalha melhor em ambientes mais formais; já um candidato que se comunica muito trabalha melhor em ambientes de relacionamento com cliente.

Para as empresas, qual é a vantagem de oferecer programas de estágio?

Oxigenação do seu quadro de pessoal; formação de profissionais do início, de acordo com sua cultura e valores; custo mais baixo durante o processo de formação do profissional até sua efetivação; troca de experiência entre gerações. Faz parte do estagiário ser questionador, inquieto e cheio de ideias inovadoras.

De que forma as empresas que ainda não oferecem essa possibilidade podem se organizar para fazê-lo?

As empresas que desejam contratar estagiário deve procurar uma consultoria especializada para analisar as expectativas e objetivos que deseja atingir contratando um estagiário.

Desta forma, serão informados o melhor perfil e as condições necessárias de acordo com a demanda.

Para este ano e os próximos, qual é o panorama dos estágios no Brasil?

Este ano, o panorama para os estágios no Brasil é muito positivo, porque, diferente de 2016 e 2017, começamos com uma alta de aproximadamente 6% no volume de vagas de estágio. As empresas entendem que esse é o momento de trazer novos talentos para agregar seu time. Em 2019, deve ser ainda melhor, com novas vagas que podem surgir nas empresas.