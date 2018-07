Mercado de trabalho para jovens

17:28 · 12.07.2018

As oscilações do mercado de trabalho preocupam a grande maioria dos profissionais. Mas a população jovem, entre 18 e 24 anos, é a que mais sente este impacto, tanto negativa quanto positivamente. Isso porque, com a recessão e o aumento do número de demissões, são esses trabalhadores – muitas vezes pouco qualificados e ainda em início de carreira – os primeiros a perderem o seu posto. Por outro lado, quando o mercado fica aquecido, as empresas rapidamente se mobilizam para repor seus quadros e os jovens têm vantagens competitivas em relação a outras faixas etárias para serem admitidos.

E os números comprovam esse quadro. Durante o último mês de março, no Ceará, foram criados 2.099 postos de trabalho na faixa até 24 anos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é melhor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 1.456 pessoas até 24 anos ingressaram no mercado de trabalho.

Os dados são positivos, mas o desafio não termina. Levantamentos do Caged demonstram que os trabalhadores nessa faixa etária admitidos em março deste ano ganham em torno de 9% a menos do que os admitidos no mesmo período de 2017.

Outro aspecto a considerar é que muitos trabalhadores jovens ainda estão em fase de definição de seus objetivos e buscando a primeira oportunidade profissional. Essa condição leva a uma série de questionamentos: como deve ser a preparação para entrar no mercado?; a carreira que estou buscando terá campo de trabalho?; que tipo de profissional as empresas procuram?

Para ajudar o jovem a encontrar respostas para estas e outras muitas perguntas, o Jornal Diário do Nordeste está publicando a série #PartiuMercado. Entre os assuntos, abordamos temas como carreiras e profissões mais promissoras da atualidade, cursos que bombam no mercado, dicas para quem quer conseguir estágio, como fazer um currículo de sucesso e construir uma boa rede de relacionamento com o networking.

E não para por aí. Você vai encontrar dicas valiosas de especialistas, analistas do mercado de trabalho e representantes de setores emergentes sobre os melhores caminhos para se destacar na carreira e conseguir uma vaga de emprego. A série #PartiuMercado conta com o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e com o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Sebrae.

Boa leitura e mãos à obra!