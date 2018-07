Dica de especialista

10:30 · 06.07.2018

Duas perguntas para Luciana Guedes Pinto, psicóloga, com diversas formações e especializações voltadas para a área de Recursos Humanos, sócia fundadora da Trajeto RH



Que vantagens tem o jovem que está buscando sua colocação no mercado de trabalho participar de um programa de estágio ou Jovem Aprendiz?

Esses programas são oferecidos como primeira oportunidade e aprendizado. Muitos profissionais em posições de liderança entraram como estagiários e alguns como Jovens Aprendizes. Há algumas empresas que têm programas de estágio em que efetivamente os talentos têm crescimento, e muitas vezes até em posição de Diretoria e Presidência. Mesmo que eles não sejam efetivados, já adquirem experiência, o que é valorizado pelo mercado.

De que forma o jovem pode aproveitar bem uma oportunidade como essa?

Ele passando no processo seletivo, dar o melhor dele. Ter um bom vínculo com a gestão, com os outros estagiários, com os clientes internos. Eu já fiz muitos trabalhos com estagiários, e aqueles que tinham um bom relacionamento com a liderança, no final do estágio, o líder tentava efetivá-lo ou pelo menos indicava-o para amigos. O Jovem Aprendiz ou estagiário deve saber qual o objetivo que querem dele, que metas que ele tem, o que esperam dele. São oportunidades que podem levar a outras boas oportunidades.