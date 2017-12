00:00 · 18.12.2017

O cantor Wesley Safadão vai lançar uma nova festa em 2018. Em alto mar, o "WS on Board" tem duração de três dias no navio MSC Fantasia. Ao lado do cearense, participam Bell Marques, Gabriel Diniz, Márcia Fellipe e Thiaguinho. Os shows acontecem de 24 a 27 de novembro. Esta foi a matéria mais comentada, neste domingo, nas redes sociais do Diário do Nordeste.