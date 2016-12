00:00 · 27.12.2016

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas traz polêmica ao futebol cearense. Ele aponta a torcida do Ceará com mais de meio milhão de torcedores que a do Fortaleza. O Alvinegro tem também a terceira maior do Nordeste e a 15ª maior do Brasil, com 1,1% da população nacional. A do Leão é a 16ª, com 0,8%. Esta foi a matéria mais comentada de ontem.