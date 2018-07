00:00 · 14.07.2018

Mesmo mais rápido que o ônibus em 30 minutos, no trajeto do trecho Parangaba - Papicu, o VLT ainda é pouco utilizado por desconhecimento da população. Esta matéria, de quarta-feira, 11/7, foi a segunda mais lida da semana no Diário do Nordeste.

