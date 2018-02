Viver a penitência

00:00 · 24.02.2018

Os seres humanos que procuram idealizar a vida, colocando o amor de Jesus Cristo como parâmetro, certamente, as suas conquistas serão verdadeiras vitórias e cheias de satisfação e felicidade. Um ser humano que busca a penitência deixa de fazer alguma coisa que lhe pertença. A penitência direcionada para Deus é um sacrifício espontâneo e desprovido de qualquer envaidecimento. O período quaresmal da Igreja Católica torna-se um tempo apropriado para que os seus fiéis e adeptos pratiquem a penitência na simplicidade de um sacrifício que os façam se aproximarem de Deus. Uma penitência que agrada a Deus tem que ser isenta de méritos pessoais e sem nenhuma vanglória. A penitência pode edificar o ser humano, desde que, o seu sacrifício seja para a glória de Jesus Cristo, que providenciará a recompensa no momento justo e oportuno. Os homens e as mulheres que a vivenciam podem melhorar o desempenho dos seus propósitos de vida. Por exemplo: deixar de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas, de jogar apostas, de comer certo alimento, não fazer algo predileto, etc. Isto pode fortalecer o espírito de cada pessoa, permitindo-lhe ficar em paz consigo mesmo e com Deus. Também seria interessante que, àquilo não gasto através da penitência possa ser utilizado para o acolhimento de um irmão necessitado. Agindo assim, todo ser humano agradará a Deus se aproximando melhor Dele. Portanto, vivencie a sua penitência da melhor maneira que lhe convir, procurando entregar o fruto deste sacrifício à Glória de Deus, Jesus Cristo, que tanto nos amou visando uma humanidade com maior justiça social para todos.

João Alves Brandão

Economista