Viva a árvore

00:00 · 21.09.2018

Árvores são fundamentais para nossa sobrevivência. Nós, brasileiros, temos o privilégio de possuirmos não só a maior variedade de espécies do mundo, e as florestas plantadas para fins comerciais mais produtivas do planeta também. Recebemos uma série de informações desde muito cedo, mas será que entendemos o papel das árvores nas nossas vidas?

A fotossíntese não é um simples processo para que a árvore se mantenha de pé, é a saída para diminuição de CO2 e poderosa ferramenta de combate às mudanças climáticas. Tanto as árvores naturais ou nativas que têm seu papel. A indústria de árvores plantadas trabalha para preservação, com 5,7 milhões de hectares conservados.

Para cada um hectare plantado, outro 0,7 tem que ser reservado. O setor de florestas plantadas também regenera áreas anteriormente degradadas pela ação do homem. Resultados do ciclo do eucalipto, pinus ou teca são a celulose, o papel, o painel de madeira, o piso laminado entre as centenas de outros produtos. Já imaginou a vida sem papel para escrever, para o jornal, caixas para embalagens, celulose para o papel higiênico, fraldas ou madeira para os móveis de casa, piso? Seja em que forma for, a indústria de base florestal tornou as árvores parte do seu dia a dia efetivamente.

Esta é a economia verde: produtos de origem ambientalmente correta, com valor à sociedade. Ainda há muito a ser desmitificado sobre árvores plantadas, mas não podemos dissociar seu papel fundamental, juntamente com as árvores naturais. Vamos cuidar, seja na Amazônia, para fim industrial, no bairro ou em sua casa. Árvore em pé hoje, garantia de haver o amanhã.

Elizabeth de Carvalhaes

Especialista em relações corporativas