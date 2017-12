Violência em pauta

00:00 · 15.12.2017

Estudo recente da Fundação Abrinq mostra que no Brasil, a cada 48 minutos uma criança ou jovem é assassinado. Esse dado assustador, expõe, na formalidade de estatística numérica, o que é reflexo da realidade vivenciada e sentida por todos.

Vive-se num constante estado de alerta. A violência se manifesta de diversas maneiras. Nas periferias dos grandes centros urbanos, onde prevalece o abandono e a negligência de serviços públicos, a violência marca forte presença.

Ora, se não há minimamente oferta de condições de vida digna, por que, então, se pensa que a intervenção do braço armado (proveniente da mesma estrutura de onde deveriam ter sido ofertados os serviços que colaborariam para a minoração da violência), adianta? Sim, pode ter utilidade momentânea.

É desse modo que o estado de alerta submete todos a um medo contínuo. Devido a isso, as relações sociais ficam prejudicadas. A perversa lógica do medo diminui, pois, a afirmação e o reconhecimento do outro também como sujeito. Sujeito é o agente de algo. Numa sociedade civil adequada, todos são sujeitos, isto é, participam, são incluídos, atuam.

Sabe-se, com efeito, que o problema de um permanente estado de guerra não está isolado de outros problemas que se relacionam numa imbricação mútua e profícua.

Basta observar a produtividade desse relacionamento em dados de estudos como o referido neste texto.

A mediocridade, marca registrada no modo de gerir a coisa pública, segue impedindo que esse cenário de barbárie seja alterado.

Felipe Augusto Ferreira Feijão

Estudante de Filosofia - UFC